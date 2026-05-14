U Slavoniji i Baranji kreće gradnja za mlade obitelji: Naša Slavonija i Baranja, naš dom

Predstavnici Osječko-baranjske županije i 19 jedinica lokalne samouprave u srijedu su potpisali sporazum o provedbi projekta izgradnje obiteljskih kuća i višestambenih zgrada za mlade obitelji "Naša Slavonija i Baranja, naš dom".
Županica Nataša Tramišak izvijestila je kako se 19 jedinica lokalne samouprave uključilo u program s ukupno 46 lokacija, na kojima je predviđena izgradnja 43 obiteljske kuće i tri višestambene zgrade s ukupno 52 stambene jedinice, koje će početi graditi županija.
U Županijskoj upravi odsjećaju kako je kroz dvije faze projekta planirana izgradnja 91 obiteljske kuće i 31 stambene zgrade, a predviđeno je davanje stambenih jedinica u najam mladim obiteljima u trajanju od najmanje deset godina, uz mogućnost produženja.
Predviđeno je da nakon isteka minimalnog najma od deset godina godina korisnici mogu postati vlasnici nekretnine, a iznos koji su platili tijekom najma ulazi u cijenu otplate.
Fokus na mladima, obitelji, vojsci
Korisnici će također imati mogućnost najma do čak 25 godina, a u tome roku mogli bi otplatiti vrijednost nekretnine koja tada postaje njihovo vlasništvo.
Odmah počinjemo pripremu javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju obiteljskih kuća, pa vjerujemo da ćemo prve stanare u kućama i zgradama imati u roku dvije godine, najavila je Tramišak.
Fokus programa je na mladima i obiteljima s više djece, a prednost će imati oni koji rade u deficitarnim zanimanjima, primjerice u medicini, te pripadnici Hrvatske vojske.
S obzirom da je najavljena obnova vojarne u Belom Manastiru, planiramo učiniti kuće na području Baranje dostupnim budućim vojnicima koji s obiteljima budu dolazili na ovo područje, dodala je županica.
Uz izgradnju stambenih jedinica predviđene su financijske potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja, za što je u županijskom proračunu za ovu godinu osigurano 500.000 eura.
Potpore se dodjeljuju za kupnju, gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju kuća i stanova u iznosima od 3000 do 10.000 eura, a zbog velikog interesa planira se povećanje sredstava u rebalansu proračuna.