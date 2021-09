U popisu stanovništva ne broje se bazeni, računala ni mobiteli, bivši ravnatelj statističkog zavoda objašnjava zašto

Marko Krištof, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku na svojem je Facebooku napisao dužu objavu u kojoj je objasnio 'Zašto se Popisom ne utvruđuje broj računa, mobitela, bazena ili električnih automobila?'

Također treba biti svjestan da Popis – kao jedino statističko istraživanje koje se provodi na cjelokupnom stanovništvu, predstavlja iznimno veliko opterećenje za ispitanike. Pretpostavimo da je za popisivanje jedne osobe (+ kućanstva i stana) u prosjeku potrebno 20 minuta i recimo da će se potpisati ukupno 4 milijuna ljudi. To znači da je za Popis stanovništvo utrošilo ukupno 1,3 milijuna sati, odnosno ukupno 152 godine. Ako to, po studentskoj satnici od 30 kuna pretvorimo u novce, svaki stanovnik je za Popis „potrošio“ 10 kuna svog vremena, znači da ukupno izvještajno opterećenje Popisa mjereno novčanim ekvivalentom iznosi 40 milijuna kuna. Ako to pretvorimo u pitanja – i pretpostavimo da je za odgovor na svako dodatno pitanje potrebno prosječno 30 sekundi, svako dodatno pitanje „košta“ 25 lipa po popisanom stanovniku – odnosno milijun kuna na razini RH.