U petak veliki bojkot: Tri trgovačka lanca se izbjegavaju na tjedan dana

'U pet do dvanaest (11,55 sati) u hotelu Diplomat u Zagrebu, Horvatova 35b, objavit će se novi plan potrošačkog bojkota . Bit će još snažniji, veći i bolniji za mnoge koji su potcijenili potrošače. Posebice za one koje su u subotu pokazali potrošačima “srednji prst” i rekli da nastavljaju po starom', poručili su iz platforme te dodali:

Bojkot kupovine svih dobara i usluga

'Ovo su organizirali potrošači, jer svi smo mi potrošači, a mi smo bili kanal koji je sve skupa artikulirao i prenio. Hvala medijima koji su nas pratili svo vrijeme i hvala onima koji su dali svoj glas iz drugih zemalja', rekao je savjetnik platforme Josip Kelemen.

'Veliki bojkot, veći nego što je bio održat će se 31. siječnja 2025. Bit će to bojkot kupovine svih dobara i usluga. Pozvat ćemo građane da se suzdrže od bilo kakve kupovine, ne samo u trgovačkim lancima nego i drugdje, kako bismo obuhvatili i one koji su to malo eskivirati. Trebamo poslati poruku onima koji imaju odgovornost za cjenovno divljaštvo. Želimo poslati poruku onima koji su najavili podizanje naknada. Znamo da ne postoji porez za novac koji je iznesen van države.