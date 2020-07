U petak pojedinosti odluke o putovanjima u Sloveniju za hrvatske državljane

Pojedinosti odluke kojom je Hrvatska sa "zelene" liste sigurnih zemalja premještena na "žutu" bit će objavljene u petak nakon sjednice slovenske vlade, rekao je u četvrtak navečer za slovensku televiziju ministar zdravstva Tomaž Gantar.

Slovenska vlada ranije tijekom dana objavila je da je stavila Hrvatsku zbog porasta dnevnog broja zaraza koronavirusom zadnjih dana na "žutu" listu epidemiološki manje sigurnih država. Hrvatska je do sada bila na slovenskoj "zelenoj" listi epidemiološki sigurnih država.

Prije nekoliko dana Kacin je objašnjavao što znači biti na "žutoj listi". "Ako je država stavljena na žutu listu, onda slovenski državljanin ili stranac sa stalnim ili privremenom boravištem u Sloveniji, ukoliko dolazi iz EU odnosno schengenskog prostora, u Sloveniju ulazi bez karantene. Za druge osobe je pri ulasku obvezna 14-dnevna karantena", rekao je, ali i naveo da postoji 15 izuzetaka od te odluke.



Sa "zelene" liste osim Hrvatske su u nižu kategoriju spuštene i Češka i Francuska, dok su se Belgija i Nizozemska uvrstile na višu "zelenu" listu epidemiološki sigurnijih.

Odluka za Slovence koji borave u Hrvatskoj znači da će pri povratku kući moći od granične policije očekivati pitanje gdje su točno boravili, što će moći dokazivati na primjer hotelskim računom, ali im se neće određivati karantena.

Oni koji se vraćaju iz Hrvatske morat će na granici potkrijepiti i svoju rutu dokazima ili dati potvrdu da u Hrvatskoj imaju plovilo ili nekretninu "jer je pokušaja obmanjivanja u tom smislu bilo i previše", kazao je ranije Kacin.

Po Gantarovim su riječima nova odluka vlade i zaoštravanje epidemioloških mjera potrebni u sklopu pogoršanja situacije u regiji, ali i u Sloveniji, gdje je sve više novih lokalnih prijenosa infekcije nakon uvoza virusa, osobito iz država s "crvene liste", kao što su Srbija, Sjeverna Makedonija, BiH i Kosovo.

Iz tih država svi koji ulaze u Sloveniju moraju u 14-odnevnu karantenu. Odluke o karanteni izdavat će se na granici s Hrvatskom.

Za one Slovence koji i dalje budu turistički odlazili u Hrvatsku "za sada nije predviđeno" da bi za njih bila potrebna obvezujuća 14-dnevna karantena i to se za sada odnosi samo na one koji su bili u zemljama s "crvene" liste u kojima je epidemiološka situacija kritična, odnosno vrlo loša, pojasnio je Gantar.