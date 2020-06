U nevjerojatnoj potjeri za pomahnitalim vozačem u Zagrebu ozlijeđena dvojica policajaca

Iz zagrebačke policijske uprave izvijestili su kako se u noći s petka na subotu na ulicama Zagreba odvijala potjera za muškarcem koji je prekršio niz prometnih propisa. U potjeri su ozlijeđena dvojica policijskih službenika.

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je kako je u noći između petka i subote, oko 2 sata ujutro, patrola uočila 35-godišnjaka koji je upravljajući Fordom Focusom koprivničkih registarskih oznaka na raskrižju Selske ceste i Savske ceste počinio prometni prekršaj te su mu stoga signalizirali da se zaustavi.

No, on se na to oglušio i dao se u bijeg Savskom cestom prema sjeveru i dalje kroz naselje Trnje. Potom se vratio na raskrižje Savske i Selske, gdje su mu policajci službenim vozilom prepriječili put. Policajac je potom krenuo prema njemu da ga uhiti, no muškarac je naglo krenuo unatrag pa se policajac, da bi izbjegao nalet vozila, morao baciti na službeno vozilo. Bjegunac je potom udario svojim Focusom u prednju desnu stranu policijskog vozila te nastavio bježati, izvještava Dnevnik Nove TV.