U Ministarstvima znanosti i obrazovanja te poljoprivrede revizija našla brojne nepravilnosti

Ministarstva znanosti i obrazovanja te poljoprivrede za prošlu su godinu od Državnog ureda za reviziju dobila uvjetna mišljenja o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja sa zakonima, objavljeno je u petak

Dio korisnika potpora danih za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika, isplaćenih u prosincu 2017., ni do konca srpnja ove godine nije dostavilo izvješća o utrošenim sredstvima, iako su imali rok do konca siječnja. Radi se o iznosu od 2,3 milijuna kuna, za 90 naslova, za njih 65 korisnici su obećali to učiniti do konca ove godine.

U Ministarstvu poljoprivrede Revizija je utvrdila da nije uspostavljen zakonom predviđeni Središnji veterinarski informacijski sustav, da nije sastavljeno godišnje Izvješće o stanju poljoprivrede za 2018., da su donacije udrugama dijeljenje po zahtjevima, a ne javnim natječajem.

Radi se o iznosu od 1,5 milijuna kuna, a o kojim se udrugama radi, Revizija nije navela.

Dva spomenuta ministarstva od Revizije su dobila uvjetna mišljenja i za financijske izvještaje i za usklađenost poslovanja, baš kao i Centar za restrukturiranje (CERP) jer je utvrđeno da nije poduzeo sve raspoložive mjere da naplati potraživanja u iznosu od gotovo 7,5 milijuna kuna.

Od šest korisnika državnog proračuna koje je 'pregledao' Državni ured za reviziju bezuvjetna je mišljenja dao ministarstvima gospodarstva i vanjskih poslova, te Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.