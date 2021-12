U manje od 24 sata prikupljeno 60 tisuća kuna za aktivista kažnjenog jer je migrantima pomagao ilegalno preći granicu

U manje od 24 sata prikupljno je 60.000 kuna, koliko iznosi kazna aktivistu Draganu Umičeviću, osuđenom zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice afganistanskoj obitelji Hussiny, izvijestila je u četvrtak udruga Are You Syrious (AYS).

Nakon što je u medijima odjeknula pravomoćna presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu Draganu Umičeviću, volonteru udruge Are You Syrious koji je u ožujku 2018. godine pomogao obitelji male Madine da zatraže azil u Hrvatskoj, 247 građana u manje od 24 sata prikupilo je novac za pokrivanje 60.000 kuna kazne i 1300 kuna sudskih troškova - građanskom solidarnošću do sada je prikupljeno 62.691,30 kuna, navodi se u priopćenju.

Madina Hussiny bila je šestogodišnja afganistanska djevojčica koja je 21. studenoga 2017. godine poginula u naletu vlaka prilikom ilegalnog protjerivanja iz Hrvatske, što je potvrđeno nedavnom presudom Europskog suda za ljudska prava, podsjeća AYS.