U Japanu evakuirano stanovništvo zbog obilnih kiša, jedna žrtva

Japanske vlasti u četvrtak su naredile evakuaciju tisuća stanovnika iz predgrađa Kyota nakon što su 'povijesne' kiše poharale zapad zemlje, pri čemu je smrtno stradala jedna osoba, a nove kiše i dalje se predviđaju

Vlasti su savjetovale da se oko 160.000 ljudi evakuira širom regije, a meteorološke službe su upozorile da su razine kiše "povijesne" i mogle bi se nastaviti do nedjelje.

U pokrajini Hyogo smrtno je stradao 59-godišnji građevinski radnik, a ozlijeđena su dvojica radnika koja su mu nastojala pomoći, objavila je televizija NHK.

Televizija je objavila snimke nabujalih voda rijeke Kamo u središtu Kyota.

Obilne kiše uzrokovao je dolazak vlažnog zraka s juga te ostaci tajfuna ovaj tjedan.

Tajfun Prapirun ovaj tjedan zahvatio je Japansko more prije no što je oslabio do tropske depresije. Druga oluja, tajfun Maria, zahvatila je Tihi ocean i još će ojačati te vjerojatno pogoditi jugozapadno otočje Okinawu početkom sljedećeg tjedna.