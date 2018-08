U Hrvatsku pristiže dugo najavljivana fronta: Upaljen alarm za cijelu zemlju, izdano niz upozorenja

Dugo najavljivana drastična promjena vremena tijekom subote će zahvatiti najprije zapadne krajeve potom i cijelu Hrvatsku. Očekuju se jaka grmljavinska nevremena, za cijelu zemlju je upaljen meteoalarm. Upozorenje je izdano i za nautičare, a oglasio se i istarski Stožer civilne zaštite. U nedjelju će temperatura zraka pasti za deset stupnjeva, a u ponedjeljak ujutro najniža će iznositi tek 10 °C

Moguće je grmljavinsko nevrijeme i obilna kiša , uglavnom u zapadnim predjelima . Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, a u Slavoniji i osobito u Dalmaciji do 33 °C.

Bit će osjetno svježije. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna između 17 i 22 na kopnu te od 22 do 27 na obali i otocima.

Upaljen meteoalarm

Državni hidrometeorološki zavod za subotu je za cijelu zemlju upalio žuti alarm zbog grmljavinskih nevremena i kiše. Za Istru i Kvarner upaljen je narančasti meteoalarm. Meteoalarm je upaljen i za nedjelju, u cijeloj zemlji žuti, osim u Istri, Kvarneru, splitskoj i kninskoj regiji gdje je stupanj opasnosti viši.