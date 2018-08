Mazzocco Drvar: Osvježenje stiže, i to prilično bombastično!

Meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar najavljuje veliku promjenu vremena za vikend koju će obilježiti snažan pad temperature i obilna kiša. 'Osvježenje stiže, i to prilično bombastično', ističe dežurna meterologinja RTL-a

No promjena koja već kuca na vrata neće biti nipošto bezazlena.

'Noći iznad 24 °C, onih za koje se pokazalo da imaju loš utjecaj na ljudski organizam bilo je značajno manje, 39, i opet većinom u kolovozu. Najtoplija je bila ona 31.7. kada se temperatura ni tijekom noći nije spustila ispod 28,0 °C . Daleko je to od rekorda', kaže meteorologinja.

Grmljavinski se pljuskovi očekuju se u petak već od sredine dana, a češće će se pojavljivati u zapadnim, posebno sjeverozapadnim dijelovima unutrašnjosti. Povremena kiša očekuje se i tijekom subote prijepodne pa će u zapadnoj i gorskoj unutrašnjosti subota već biti malo manje vruća od petka. Najviša temperatura u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj bit će između 20 i 24 °C. Na istok će zahladnjenje stići navečer, prvi ugodan dan bit će ponedjeljak. Već početkom novoga tjedna vrijeme će se smiriti, nastavak tjedna bit će vrlo vjerojatno sve sunčaniji, suh. Vratit će se i toplina, ali primjerenija dobu godine.'

Što se pak mora tiče, očekuje nas još nekoliko vrućih dana a onda i tamo stiže promjena vremena.

'Osvježenje stiže, i to prilično bombastično. Atmosfera će se destabilizirati tijekom subote kada su u Istri i na Kvarneru te u dijelu Hrvatskog primorja već izgledne nevere. U početku će biti sporadične, a zatim će zahvaćati sve veći dio sjevernoga Jadrana. Neke od njih mogle bi biti i vrlo snažne uz jake udare oštrog i lebićade koji će podignuti valove preko metra visine, a more će se izlijevati i na obale okrenute prema otvorenom moru. U manje od sata lokalno može pasti 30 do 50 litara kiše po četvornom metru što može uzrokovati bujične poplave. Ako planirate putovati, imajte na umu da će plovidba već tijekom nedjelje biti neugodna zbog nevremena, a dio prometnih pravaca potkraj nedjelje i zatvoren zbog bure', upzorava Dunja Mazzocco Drvar.