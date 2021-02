U Hrvatskoj je do sad potvrđen škotski i britanski soj; imamo li i hrvatski soj, znat ćemo sljedećeg tjedna

Genetičari s Instituta Ruđer Bošković identificirali su mutaciju iz 'brazilskog soja' u Hrvatskoj. Analizirano je 50 uzoraka iz Čakovca, Osijeka i Zagreba i potvrđena je mutacija. Broj novozaraženih u Hrvatskoj danas je 365. Pitanje je što novi soj znači za širenje epidemije

"Ova jedna mutacija na šiljak proteinu se nalazi u svim sojevima. U ovom trenutku je nemoguće reći je li brazilski, južnoafrički ili je britanski ili će biti neka hrvatska varijanta virusa. Nakon evaluacije kompletnog genoma moći ćemo sagledavati", kazao je ministar zdravstva HDZ-ov Vili Beroš.

Mutacija pronađena kod pacijenta iz Zagreba

Analizirano je 50 uzoraka iz Zagreba, Čakovca i Osijeka, a mutacija je na uzorku iz Zagreba uzeta 30. siječnja. Detaljnija analiza odgovorit će na pitanja je li osoba negdje putovala, kako se zarazila.

"Ova varijanta virusa kao i britanska varijanta virusa ima opasnost ubrzanog širenja. Na početku se mislio da je to negdje 70% brže. Sada su studije pokazale da je to između 30% i 50%. Moje mišljenje je da je to i dalje visoko i brzo širenje. A to znači veći broj oboljelih i opterećenje zdravstvenog sustava", kazao je predstojnik katedre za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci Pero Lučin.

U bolnicama u Hrvatskoj je trenutačno 829 osoba. Pitanje je utječu li sojevi na simptome.

"Ni jedna studija nije pokazala da virus izaziva težu bolest i teže kliničke slučajeva. Dakle isključivo je problem širenja i problem sa zaštitnim učinkom cjepiva. Što se tiče naše epidemije ništa neočekivano i nema velikih iznenađenja", kaže Lučin.

U Hrvatskoj je do sad potvrđen škotski soj i 11 slučajeva britanskog. Što je točno mutacija otkrivena iz brazilskog soja, znat će se idući tjedan.