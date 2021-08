Tužiteljica u BiH protiv izručenja Zorana Mamića, odvjetnik poručio: Braća su žrtve 'otrovne medijske kampanje' u Hrvatskoj

Bosanskohercegovački tužitelji i odvjetnici bivšeg trenera "Dinama" Zorana Mamića u utorak su se na sudu u Sarajevu usprotivili njegovu izručenju Hrvatskoj, tvrdeći da za to nisu ispunjeni zakonski uvjeti

Odvjetnici smatraju kako ni u jednom od tih slučajeva nema pretpostavki za uzručenje.

Vezano za obnovljeno suđenje, Mamićeva obrana tvrdi kako ga se ne može izručiti jer je riječ o kaznenom djelu počinjenom prije stupanja na snagu ugovora između Hrvatske i BiH o izručenju 2012., a u odnosu na izručenje radi izdržavanja kazne obrana smatra da Mamić ima pravo odlučiti u kojoj će državi izdržavati kaznu jer mu je to zajamčemo međudržavnim sporazumom.

"To su standardi međunarodnog prava i ne treba ih posbeno elaborirati", kazao je Rajić.

Martinović je ustvrdio kako u slučaju istrage o podmićivanju sudaca u Osijeku nisu zadovoljena tri ključna uvjeta. Prvi je da je u BiH za to propisana kazna manja od godine dana zatvora, drugi to što je podmićivanje obavljeno na teritoriju BiH gdje su sucima davani novci i drugi darovi kao i to da Mamić navodno u Hrvatskoj ne bi imao pravo na pravično suđenje.

Odvjetnici tvrde da je cijeli sudski proces protiv Mamića u Osijeku duboko kontaminiran jer su suci koji su tamo sudili pod istragom zbog sumnje da su primali mito.

Dodatni argument protiv izručenja je to što, kako tvrdi Martinović, odluka o određivanju pritvora braći Mamić u Hrvatskoj još nije pravomoćna jer je na nju uložena žalba koja još nije riješena.

"Ovo je samo želja da se zadovolje potrebe medija i da se Mamiće tretira kao ozloglašene", kazao je Martinović dodajući da su braća Mamić postali žrtvama "otrovne medijske kampanje" u Hrvatskoj.

Rajić je uvjeren da će odluka suda biti povoljna za njegova klijenta. "Fiksnog roka nema. Odluku očekujemo za dvadesetak do mjesec dana", izjavio je Rajić novinarima.

Pred sudom je 12. kolovoza održano odvojeno ekstradicijsko ročište po zahtjevu Hrvatske za izručenje Zdravka Mamića, no odluka dosad nije donesena.

Tužiteljstvo kao i obrana i tada su se sa sličnim argumentima kao i u slučaju Zorana Mamića usprotivili izručenju.