[FOTO/VIDEO] Zdravko Mamić: 'Trebam dobiti nagradu jer sam prijavio korumpirane suce koji su me reketarili'

Zdravko Mamić stigao je na sud u Sarajevo na kojem se odlučuje o njegovom izručenju u Hrvatsku. Novinari su ga kratko uhvatili dok je ulazio u zgradu Suda i pitalo što očekuje od današnjeg ročišta.

'Pa nisam ja paket da me izruče', rekao je kratko Mamić, prenosi Jutarnji list.

Obojica su zatražila da kazne izdržavaju u BiH.

Tužitelj Oleg Čavka usprotivio se izručenju jer nisu ispunjene pravne pretpostavke za to, javlja Dnevni avaz. Čavka je rekao kako zamolnica Hrvatske pravno formalno zadovoljava standardne, ali da se djela u BiH za koja se Mamić tereti drukčije tretiraju. Radi se o primanju i davanju mita za šta se u BiH može osloboditi ako počinila to prijavi. S druge strane prema zakonu je potrebno da je za krivično djelo zaprijećena kazna od najmanje godinu da bi došlo do izručenja.