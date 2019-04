Tunolovci revoltirani zbog kvota, optužuju Ministarstvo

Udruga plivaričara tunolovaca, koja okuplja tunolovce od Zadra do Korčule s 19 brodova i 170 članova posade, održala je u ponedjeljak prosvjed u središtu zadarske luke kako bi izrazila nezadovoljstvo prijedlogom novog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune kojim im se, kažu, oduzimaju dosadašnje kvote za ulov.

'Do izlaska novog prijedloga pravilnika o ribolovu plavoperajne tune nas 19 imali smo 35 posto ukupne kvote Hrvatske. Sada, po novom pravilniku, sva nam se prava oduzimaju. Ovogodišnje kvote raspodijeljene su samo onim brodovima koji su imali ulov od 2014. do 2018. godine, a to su bili uglavnom brodovi tvrtaka koje se bave uzgojem tuna. Mi ostali bili smo prisiljeni svoje kvote iz tih godina ustupiti, odnosno iznajmiti tim tvrtkama pa sada nismo ni uvršteni u prijedlog novog pravilnika', rekao je predsjednik Udruge tunolovaca Hrvatske Edison Boško.