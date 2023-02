Trut o poginulim pirotehničarima: Stradali na terenu koji je moguće razminirati samo ručno

Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut rekao je da je dvoje pirotehničara danas poginulo pri razminiranju nepristupačnog brdsko-planinskog području pokrivenog šumom koje je moguće razminirati samo ručnim radom te da je Ličko-senjska županija još najzagađenija minama

Dodao je da iza Ličko-senjske županije po zagađenosti minama slijede Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Osječko-baranjska županija.

Rekao je da će broj pirotehničara koji su u Hrvatskoj uspjeti to razminirati do kraja 2025., odnosno do ožujka 2026. godine, te da su za to osigurana sredstva, objavio je HRT Što se tiče financiranja, mi nemamo problema. Jedino to treba, evo... I ovo nam pokazuje da treba vrlo pažljivo, polako raditi da se ne bi događala ovakva stradavanja, poručio je Trut.