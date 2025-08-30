Trumpov zamjenik je spreman: ''Ako se, ne daj Bože, dogodi...'

Nakon što se američki predsjednik Donald Trump u javnosti pojavio s modricom na desnoj šaci za koju mnogi sugeriraju da je znak potencijalnih ozbiljnih zdravstvenih problema, jačaju kritike američkoj administraciji zbog 'pokušaja Bijele kuće da je prikrije'.

No, američki potpredsjednik JD Vance je u intervjuu za USA Today poručio da je spreman preuzeti dužnost u slučaju da se Trumpu nešto dogodi. Naime, američki Ustav nalaže da potpredsjednik preuzme dužnost predsjednika ako on umre, podnese ostavku ili bude smijenjen s dužnosti. Dosad se to dogodilo devet puta.

'Ako se, ne daj Bože, dogodi strašna tragedija, ne mogu zamisliti bolju obuku na poslu od one koju sam dobio u posljednjih 200 dana', rekao je Vance.