Trumpov zamjenik je spreman: ''Ako se, ne daj Bože, dogodi...'

Američki potredsjednik JD Vance poručio je da je spreman preuzeti dužnost američkog predsjednika, nakon što su se u javnosti počele raspredati brojne teorije o zdravstvenom stanju Donalda Trumpa. On se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje s neobičnim modricama na rukama
Nakon što se američki predsjednik Donald Trump u javnosti pojavio s modricom na desnoj šaci za koju mnogi sugeriraju da je znak potencijalnih ozbiljnih zdravstvenih problema, jačaju kritike američkoj administraciji zbog 'pokušaja Bijele kuće da je prikrije'.
No, američki potpredsjednik JD Vance je u intervjuu za USA Today poručio da je spreman preuzeti dužnost u slučaju da se Trumpu nešto dogodi. Naime, američki Ustav nalaže da potpredsjednik preuzme dužnost predsjednika ako on umre, podnese ostavku ili bude smijenjen s dužnosti. Dosad se to dogodilo devet puta.
'Ako se, ne daj Bože, dogodi strašna tragedija, ne mogu zamisliti bolju obuku na poslu od one koju sam dobio u posljednjih 200 dana', rekao je Vance.
U dobroj formi?
Uvjeren je da će Trump odraditi svoj mandat do kraja te dodaje da je američki predsjednik, unatoč nagađanjima, u dobroj formi.
'Ima nevjerojatnu energiju. Iako je većina ljudi koji rade oko predsjednika Sjedinjenih Država mlađa od njega, on je zapravo osoba koja posljednja ide spavati, on je osoba koja noću zadnja završava telefonske razgovore i on je prva osoba koja se budi i prva osoba koja telefonira ujutro', rekao je potpredsjednik SAD-a.
Otkako se Trump pojavio s modricom, ne prestaju nagađanja oko toga što se zapravo dogodilo. Na društvenim se mrežama raspredaju razne teorije, od toga da ima rak kože, preko toga da prima infuziju, a ranije su liječnici dijagnosticirali kroničnu vensku insuficijenciju, nakon što su uočili natečene Trumpove gležnjeve, piše People.
Inače, slične je modrice na svojim rukama nedugo prije smrti imala i britanska kraljica Elizabeta II.