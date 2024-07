Trump za Fox News: Kako je atentator dospio na krov?

"Nitko to nije spomenuo..., nitko nije rekao da postoji problem. Čekao bih 15 minuta. Mogli su reći da pričekamo 15, 20 minuta, 5 minuta, koliko god. Nitko mi nije rekao", kazao je Trump u intervjuu za Fox News. "Mislio sam da je to pogreška. Kako je netko dospio na taj krov? I zašto to nije prijavljeno?"

Washington Post je u subotu izvijestio da su najviši dužnosnici američke tajne službe u više navrata odbili zahtjeve Trumpova osiguranja za dodatnim ljudstvom i opremom na događajima prije atentata 13. srpnja.