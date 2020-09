Trump prijeti rezanjem saveznih sredstava gradovima u kojima je 'bezakonje'

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je smanjenjem saveznih sredstava gradovima u kojima vlada "bezakonje", među ostalima Seattleu, Portlandu, New Yorku i Washingtonu

Također se nalaže predstojniku ureda za upravu i proračun u Bijeloj kući Russellu Voughtu da u 30 dana objavi smjernice "čelnicima agencija o ograničavanju podobnosti, u maksimalno dopuštenoj zakonskoj mjeri, anarhističkim jurisdikcijama za primanje saveznih potpora."

Njujorški gradonačelnik Andrew Cuomo na Twitteru je napisao da Trump pokušava srezati sredstva koja države i gradovi moraju primati u svrhu oporavka od koronavirusa.

"On nije kralj. Ne može oduzeti sredstva New York Cityju", rekao je Cuomo te dodao: "To je nezakonito".