Trump otkrio novu ambiciju pa kraljicu Elizabetu počastio komplimentima: To je prekrasna žena

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u intervjuu da se namjerava ponovno kandidirati na predsjedničkim izborima 2020. godine, izvijestio je Mail on Sunday. Trump je s novinarima podijelio i svoje dojmove o svjetskim vođama

U intervjuu koji je u petak dao u Britaniji za Mail on Sunday, a prenosi Reuters, Trump je na pitanje novinara Piersa Morgana kani li se ponovno kandidirati, odgovorio: 'U potpunosti. Čini se da svi žele da to učinim'.

Američki predsjednik je rekao da ne vidi koji bi ga demokrat mogao pobijediti. 'Ne vidim tko bi to mogao, sve ih poznajem i ne vidim nikoga tko bi to mogao učiniti'



Trump je u intervjuu, što je neuobičajeno, otkrio i pojedinosti o svojem razgovoru s britanskom kraljicom Elizabetom. Na pitanje je li s kraljicom razgovarao o Brexitu, Trump je odgovorio: 'Jesam. Rekla je - i u pravu je - da je to vrlo složen problem. Mislim da nitko nije imao pojma koliko će to složeno biti... Svi su mislili: 'O pa to je jednostavno, pridružujemo se ili se ne pridružujemo, pa ćemo onda vidjeti što će se dogoditi'.