Trump i Xi složili se oko svjetskih žarišta: Javio se Rubio

Američka politika prema Tajvanu ‘ ostaje nepromijenjena ’, izjavio je Rubio nakon sastanka visokih američkih i kineskih dužnosnika u Pekingu, a prenosi CNN . Istaknuo je da Kina ‘uvijek’ pokreće to pitanje, a oni jasno iznose stav.

Rubio je rekao da se o budućoj prodaji američkog oružja otoku već razgovaralo ranije, ali da to ‘ nije bila glavna tema današnjeg sastanka ’, iako SAD zna kakav je njihov stav o tome.

'Jedna od stvari koje Kinezi naglašavaju, a s čime se slažemo, jest strateška stabilnost u našim odnosima’, rekao je.

Kako je kazao, iz njihove perspektive, bilo kakva prisilna promjena statusa quo bila bi loša za obje zemlje’. Ipak, o u jednoj se stvar Kina i SAD slažu.

‘Zapamtite, i Kongres ima ulogu u tom procesu. Prodavali smo im oružje i ranije, čak i nedavno u prosincu, što ih je jako naljutilo. To je odluka koju donosi predsjednik, uz financiranje i odluke Kongresa, i mi ćemo postupati u skladu s tim’, rekao je, a prenosi CNN.

Kako podsjećaju, prije putovanja Trump je rekao je da će s Xi Jinpingom razgovarati o američkoj prodaji oružja Tajvanu i istaknuo da bi Kina voljela da SAD to ne učini.

Drugo pitanje o kojem se raspravljalo u Pekingu jest pitanje Irana, kako je otkrio Rubio.

‘Pokrenuli smo to pitanje kako bismo jasno iznijeli naš stav i kako bi oni razumjeli, jer je logično da o tome razgovaramo s obzirom na to koliko je to dominantna tema“, rekao je najviši američki diplomat, ponavljajući da je stav SAD-a ‘vrlo jasan’ - Iran ne smije imati nuklearno oružje.

Što o tome misle Kinezi?

‘Mislim da su Kinezi jednostavno ponovili svoj dosadašnji stav da ne žele vidjeti Iran s nuklearnim oružjem. Isto bi rekli i Rusi’, rekao je.

Rubio je rekao da se dvije zemlje slažu da Hormuški tjesnac ne bi trebao biti militariziran, dodajući: ‘Dobro je da imamo savez, ili barem slaganje, oko tog pitanja. Bilo je važno jer je kineska strana rekla da nije za militarizaciju Hormuškog tjesnaca i da nije za uvođenje sustava naplate prolaza, a to je i naš stav’, rekao je.