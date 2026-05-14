Trump i Xi složili se oko svjetskih žarišta: Javio se Rubio

Nakon što je Donald Trump ignorirao odgovoriti je li s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao o Tajvanu, o svemu se oglasio američki tajnik Marco Rubio. Ranije je Xi upozorio da bi nesuglasice između SAD-a i Kine oko tog otoka koji Peking smatra svojim teritorijem mogle dovesti do sukoba dviju sila
Američka politika prema Tajvanu ‘ostaje nepromijenjena’, izjavio je Rubio nakon sastanka visokih američkih i kineskih dužnosnika u Pekingu, a prenosi CNN. Istaknuo je da Kina ‘uvijek’ pokreće to pitanje, a oni jasno iznose stav.
Kako je kazao, iz njihove perspektive, bilo kakva prisilna promjena statusa quo bila bi loša za obje zemlje’. Ipak, o u jednoj se stvar Kina i SAD slažu.
'Jedna od stvari koje Kinezi naglašavaju, a s čime se slažemo, jest strateška stabilnost u našim odnosima’, rekao je.
Pitanje oružja
Rubio je rekao da se o budućoj prodaji američkog oružja otoku već razgovaralo ranije, ali da to ‘nije bila glavna tema današnjeg sastanka’, iako SAD zna kakav je njihov stav o tome.
‘Zapamtite, i Kongres ima ulogu u tom procesu. Prodavali smo im oružje i ranije, čak i nedavno u prosincu, što ih je jako naljutilo. To je odluka koju donosi predsjednik, uz financiranje i odluke Kongresa, i mi ćemo postupati u skladu s tim’, rekao je, a prenosi CNN.
Kako podsjećaju, prije putovanja Trump je rekao je da će s Xi Jinpingom razgovarati o američkoj prodaji oružja Tajvanu i istaknuo da bi Kina voljela da SAD to ne učini.
Drugo pitanje o kojem se raspravljalo u Pekingu jest pitanje Irana, kako je otkrio Rubio.
‘Pokrenuli smo to pitanje kako bismo jasno iznijeli naš stav i kako bi oni razumjeli, jer je logično da o tome razgovaramo s obzirom na to koliko je to dominantna tema“, rekao je najviši američki diplomat, ponavljajući da je stav SAD-a ‘vrlo jasan’ - Iran ne smije imati nuklearno oružje.
Što o tome misle Kinezi?
‘Mislim da su Kinezi jednostavno ponovili svoj dosadašnji stav da ne žele vidjeti Iran s nuklearnim oružjem. Isto bi rekli i Rusi’, rekao je.
Rubio je rekao da se dvije zemlje slažu da Hormuški tjesnac ne bi trebao biti militariziran, dodajući: ‘Dobro je da imamo savez, ili barem slaganje, oko tog pitanja. Bilo je važno jer je kineska strana rekla da nije za militarizaciju Hormuškog tjesnaca i da nije za uvođenje sustava naplate prolaza, a to je i naš stav’, rekao je.
Podsjetimo, Trump je u Peking stigao oko 10 sati po lokalnom vremenu, a kineske vlasti priredile su mu spektakularan doček u Velikoj dvorani naroda. Uz počasnu vojnu postrojbu, na crvenom tepihu dočekale su ga i desetine djece koja su mahala zastavama i cvijećem.
Atmosfera tijekom susreta dvojice čelnika bila je vidljivo prijateljska. Xi i Trump rukovali su se na crvenom tepihu, a američki predsjednik potom je kineskog čelnika obasuo pohvalama.
Prema navodima kineske državne televizije CCTV, Xi je rekao da će Kina i Sjedinjene Države graditi ‘konstruktivne, strateški stabilne odnose’ kao novi okvir bilateralnih veza. Dodao je da bi takvo novo pozicioniranje odnosa trebalo pružiti strateške smjernice kinesko-američkim odnosima ‘u sljedeće tri godine i dalje’.