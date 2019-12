Trojica svjedoka ispitana na suđenju piromanki iz šibenske Dubrave

Saslušavanjem trojice svjedoka u četvrtak je na šibenskom Općinskom sudu nastavljeno suđenje Mariji Junaković (53), osumnjičenoj da je u srpnju ove godine u Dubravi kod Šibenika potpalila najveći požar u Hrvatskoj

Ante Perica, kolega okrivljene, taj dan je trebao raditi treću smjenu od 21 sat na naplatnim kućicama u Skradinu, no zbog požara, zbog kojeg je bila zatvorena autocesta, pozvan je da na posao dođe već popodne u 16 sati na naplatne kućice Pirovac odakle je navečer oko 21 sat od Marije Junaković i Milene Zorice preuzeo smjenu na naplatnim kućicama u Skradinu.

'Sve je bilo normalno'

'Došao sam oko 21 sat i preuzeo smjenu. Njih dvije su se zadržale na poslu izvan svoje smjene budući da je taj dan bila gužva, a ja sam trebao raditi sam. Otišle su oko 23 sata, svaka sa svojim automobilom', ispričao je Perica.

Na pitanje sutkinje Dijane Jakoliš je li taj dan primijetio nešto neobično u ponašanju okrivljenice, Perica je kazao da nije. 'Sve je bilo normalno. Pozdravio sam kolegice kad sam ušao u kabinu naplatne kućice, a one su otišle u susjedni objekt riješiti dokumentaciju za predaju smjene. Bilo je puno posla taj dan tako da smo više komentirali gužvu nego požar', kazao je svjedok i dodao da na poslu nikada nije bilo problema s okrivljenom.

Zoran Jakelić, blagajnik na naplatnim kućicama koji je s Marijom Junaković radio punih 16 godina, posvjedočio je da je na dan požara bio u smjeni na naplatnim kućicama Šibenik. Smjenu je produžio jer se požar u međuvremenu razbuktao te kolege nisu mogli doći na posao. Oko 22 sata nazvala ga je Marija Junaković.

'Nazvala je i pitala me kako će kući te koja dionica autoceste je otvorena. Rekla je, citiram, 'di gori, ajme jadna ti san kako ću kući', ispričao je, a na što joj je on odgovorio da je autoput zatvoren zbog požara i da kući mora ići preko Skradina.

Na pitanje odvjetnice Ankice Giljanović kazao je da ostaje kod svog ranijeg iskaza kada je Mariju opisao kao susretljivu, razgovorljivu i druželjubivu kolegicu.

Obrana je na ročištu zatražila da se napravi očevid u dvorištu pečenjare Marije Junaković gdje su bile odložene kocke za potpalu, a obrana smatra da su tamo bile dostupne bilo kome tko prođe pokraj pečenjare. Sudsko vijeće taj prijedlog je odbilo uz obrazloženje sutkinje Jakoliš kako bi takav očevid bio nepotreban.

Obrana je zatražila i da se sasluša svjedoka Antu Škugora koji je sudjelovao u gašenju požara te je taj dan, kako je ispričala odvjetnica Giljanović, kada je išao na intervenciju s još dvoje kolega, pokraj ceste vidio panj koji gori te nepoznatu osobu pedesetak metara dalje.

'Na tom mjestu ništa osim panja nije gorjelo te su Škugor i njegovi kolege koji su išli na intervenciju paljenje panja povezali s nepoznatom osobom koju su uočili pedesetak metara dalje', kazala je Giljanović, a sudsko vijeće prihvatilo je zahtjev za saslušanjem Škugora na sljedećem ročištu.

Optužena ostaje u pritvoru i tvrdi da je na rubu živčanog sloma

Odvjetnica okrivljene danas je zatražila i ukidanje istražnog zatvora, no sudsko vijeće to je odbilo uz obrazloženje da i dalje postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela. 'Niste osuđivani, ali ste počinili produljeno kazneno djelo istovrsnog karaktera i to u sedam navrata, a nekritičnost prema vašem zdravstvenom stanju vas je dovelo do ovoga gdje ste sada. Vijeće suda smatra da i dalje postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela', kazala je sutkinja.

Također, istaknula je kako nema potrebe za novim psihijatrijskim vještačenjem uz obrazloženje da se ništa drugo što već nije utvrđeno novim vještačenjem ne bi moglo utvrditi.

Okrivljena Marija Junaković na današnjem ročištu izjavila je da je na rubu živčanog sloma. 'Jako loše se osjećam. Moje psihofizičko stanje je narušeno boravkom u istražnom zatvoru, ne jedem. Na rubu sam živčanog sloma', kazala je pred sudskim vijećem na čelu s Dijanom Jakoliš.

Novo ročište zakazano je za 9. siječnja u 9 sati kada će biti saslušani novi svjedoci.

Tužiteljstvo u optužnici tvrdi da je 53-godišnja Junaković 27. srpnja oko 13.30 sati u Dubravi s ciljem izazivanja požara otvorenim plamenom zapalila raslinje uz prometnicu od Dubrave prema autocesti, a požar se uslijed jakog juga brzo proširio te zahvatio područje od zaselaka Južni Škugori, sjeverno preko Rupića, brda Krtolin do zaselaka Lugovići, Mihaljevići i Podlukovnik, ugrozivši tamošnje poljoprivredne površine i stambene objekte. U požaru je izgorjelo ukupno 900 hektara borove šume, a šteta nastala u požaru procijenjena je na 14,7 milijuna kuna.