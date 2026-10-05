Tri zemlje strahuju od Ukrajine: Bruxelles sprema potez bez presedana

Komisija smatra da bi zbog veličine i strukture ukrajinskog poljoprivrednog sektora te njegove vrlo visoke produktivnosti trebalo razmotriti posebna pravila . U dokumentu se navodi da bi se Ukrajini ‘značajno ograničila’ financijska potpora i pristup tržištu za proizvode poput pšenice i drugih žitarica.

Kako piše Financial Times , takve mjere predviđene su internim dokumentom Europske komisije , a cilj im je ublažiti strahove država članica da bi golema ukrajinska proizvodnja žitarica i uljarica mogla preplaviti europsko tržište .

Ukrajina bi, u slučaju ulaska u Europsku uniju , mogla dobiti znatno ograničen pristup europskom poljoprivrednom tržištu i poljoprivrednim subvencijama, prema novim prijedlozima Europske komisije.

Riječ je o posebno osjetljivom pitanju jer EU godišnje izdvaja oko 55 milijardi eura za poljoprivredne subvencije. Upravo zbog mogućeg utjecaja ukrajinske poljoprivrede zabrinute su pojedine članice, među kojima Poljska, Francuska i Italija.

Bruxelles bi zauzvrat trebao pomoći Ukrajini da ponovno osvoji pristup tradicionalnim izvoznim tržištima. Rat s Rusijom teško je pogodio ukrajinski izvoz, osobito poljoprivrednih proizvoda.

Ukrajina je, uz Moldaviju, Crnu Goru i Albaniju, u dokumentu Europske komisije označena kao jedna od zemalja koje su trenutačno najviše napredovale prema članstvu. Za te bi zemlje trebali biti izrađeni posebni planovi, odnosno ‘mape puta’, kojima bi se ubrzao pristupni proces, ali bez određivanja konkretnog datuma ulaska.

No rat u Ukrajini i geopolitički pritisak da se proširenje EU-a ubrza istodobno izazivaju strahove da bi se pri primanju novih članica mogli ublažiti kriteriji vezani uz vladavinu prava i borbu protiv korupcije. Dodatnu zabrinutost izazvali su i brojni korupcijski skandali u Ukrajini.

Europska komisija zato predlaže i stroža pravila kojima bi se financijske koristi članstva vezale uz provedbu reformi. Takozvani ‘instrumenti financiranja temeljeni na ciljevima’ omogućili bi povezivanje pristupa europskom novcu s napretkom u reformama.

Bruxelles istodobno želi olakšati primjenu članka 7., mehanizma kojim se članici EU-a u krajnjem slučaju može oduzeti pravo glasa. Cilj je omogućiti bržu reakciju ako država članica ozbiljno krši temeljna pravila Unije.

Novi prijedlozi trebali bi biti razmotreni na razini Europske komisije prije planiranog usvajanja u utorak.