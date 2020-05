Brazil je ovoga tjedna pretekao Veliku Britaniju i postao treća zemlja u svijetu po broju zaraženih koronavirusom, nakon SAD-a i Rusije. Stručnjaci procjenjuju da će borba najveće latinoameričke zemlje protiv epidemije trajati još najmanje tri mjeseca jer brazilska 'zima', s prosječnim temperaturama od 5 stupnjeva na jugu do njih 20 na sjeveru zemlje, traje od lipnja do kolovoza. No visoke temperature, kako napominje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), ionako ne jamče slabljenje koronavirusa

Koronavirus se može prenositi u bilo kakvim klimatskim uvjetima, pa i na područjima s visokim temperaturama i vlažnošću zraka, navodi WHO. Na slabu povezanost klime i koronavirusa ukazala je i studija sa sveučilišta Princeton, uz zaključak da će se bez učinkovitih mjera kontrole koronavirus nastaviti širiti i za toplijeg i vlažnijeg vremena.

Rachel Baker s Instituta za okoliš sveučilišta Princeton podsjeća da u zemljama poput Brazila, Ekvadora ili Australije toplije vrijeme nije imalo većeg utjecaja na pandemiju. U svima je klima postala faktor tek nakon što su veliki dijelovi populacije stekli imunitet. 'Što se u populaciji izgradi više imuniteta, to će rasti utjecaj klime na virus. Tek će tada velika pandemija postati sezonska infekcija', kazala je Baker. Brazil je u utorak zabilježio 1179 smrtnih slučajeva, što je rekord od početka koronakrize u teško pogođenoj državi koja ukupno broji oko 272.000 pozitivnih i 18.000 mrtvih od Covida-19. Stoga je tamošnja vlada pozvala u pomoć kubanske liječnike, unatoč tome što je prethodna zdravstvena suradnja dviju zemalja prekinuta nakon što je brazilski predsjednik Jair Bolsonaro nazvao Kubu diktaturom te je kritizirao ugovor o suradnji postignut u mandatu bivše predsjednice Dilme Rousseff.

Najavljeno je i da će ministarstvo zdravstva izdati nove upute za korištenje hidroksiklorokina, lijeka za malariju koji za prevenciju protiv koronavirusa koristi i američki predsjednik te Bolsonarov prijatelj Donald Trump. Upute će potpisati novi ministar Eduardo Pazuello, inače vojni general koji je ustoličen nakon što je njegov prethodnik, dr. Nelson Teich, u petak dao ostavku upravo zbog neprihvatljivog pritiska da potpiše mjere s potencijalno smrtonosnim učincima. Bila je već druga ostavka liječnika na čelno mjesto u brazilskom ministarstvu zdravstva u nepunih mjesec dana. Bolsonaro i Trump su ideološki saveznici, a obojica su se žestoko usprotivila ograničenjima kretanja koje su lokalne vlasti proglasile s ciljem sprječavanja i suzbijanja epidemije. Motivi su im bili gospodarske prirode te su žestoko kritizirani u javnosti zbog nedostatka brige za očuvanje života i zdravlja svojih sugrađana.

U posljednjem intervjuu Bolsonaro je rekao da hidroksiklorokin drži nadohvat ruke u slučaju da zatreba njegovoj 93-godišnjoj majci, iako je američka Uprava za hranu i lijekove izdala upozorenje vezano uz upotrebu ovog lijeka, navodeći da postoje izvješća koja svjedoče o pojavi ozbiljnih problema srčanog ritma kod pacijenata s Covidom-19 tretiranih njime. Međutim Trump je u utorak izjavio da razmatra zabranu ulaska putnika iz Brazila u SAD. 'Ne želim da ljudi ovdje dolaze i zaraze naše ljude. Ne želim ni da su tamo ljudi bolesni. Pomažemo Brazilu respiratorima... Brazil je u nevolji, u to nema sumnje', kazao je Trump. U međuvremenu, zaraza je stigla i do udaljenih domorodačkih područja u Amazoniji, području koje Bolsonaro ubrzano krči kako bi potaknuo gospodarsku aktivnost. Epidemija koronavirusa mogla bi biti pogubna za tamošnje stanovnike, ostavljene da se bore protiv koronavirusa bez zaštitne opreme i lijekova, uz nedovoljne zalihe hrane.