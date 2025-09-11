strašna vijest

Tragedija u Slavonskom Brodu: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina

M. Šu.

11.09.2025 u 15:18

Dvogodišnje dijete preminulo je u bolnici u Slavonskom Brodu, neslužbeno doznaje Net.hr. Dijete je preminulo od posljedica opekotina.

Glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić potvrdila je da je policija zaprimila informaciju iz bolnice, javlja Net.hr.

Trenutačno se provodi istraga u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom. Još uvijek se ne znaju točne okolnosti ove tragedije, ali kako se doznaje, dijete možda nije odmah dovezeno u bolnicu, a nesreća se navodno dogodila još jučer.

