Tragedija u Slavonskom Brodu: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina

Glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić potvrdila je da je policija zaprimila informaciju iz bolnice, javlja Net.hr.

Trenutačno se provodi istraga u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom. Još uvijek se ne znaju točne okolnosti ove tragedije, ali kako se doznaje, dijete možda nije odmah dovezeno u bolnicu, a nesreća se navodno dogodila još jučer.