Tragedija kod Varaždina ponovno pokrenula temu stršljenova: Stručnjaci pojasnili koliko su zapravo opasni, kako se ponašati u njihovoj blizini i što napraviti ako primijetite leglo

Javnost je šokirala vijest da je u subotu 58-godišnji muškarac s područja Varaždina preminuo nakon što ga je napao roj stršljena koji je bio ispod bale. Sakrili su ga nakon napada u kuću, no ubrzo mu je pozlilo. Stigla je i hitna pomoć, ali nisu ga uspjeli reanimirati. Stručnjak, koji će se na poziv 112 odazvati za pomoć uklanjanje gnijezda stršljenova i osa na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, za RTL je pojasnio da se obično radi o tome da netko slučajno stane ili sjedne na stršljena, pa se radi o incidentima u kojima se on brani

'Jednostavno reagira agresivno kad osjeti agresivnost. Ponekad se zna 'čudno' ponašati, primjerice kad ga iziritira svjetlost, pa se zabija u staklo te se to čini kao napad. Istina je, on nije pčelica koja jede pelud i nektar, on je mesojed, ali je opasan za ličinke drugih insekata, ne i za čovjeka', pojasnio je stručnjak za RTL, a ne ulazeći u tragediju koja se dogodila na varaždinskom području, kaže da su drugi opnokrilci agresivniji od stršljena koji, kako je dodao, zaista rijetko napada. Riječ je naime o podvrsti osa koja je najbezopasnija, tvrdi.