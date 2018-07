Toplinski val ne posustaje; za početak tjedna vrućine kao nikad ove godine

Diljem Hrvatske u ponedjeljak će biti sunčano i vruće, a prema najavi Državnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura zraka dosezat će između 31 i 36 °C. Treba upozoriti na toplinski val koji može djelovati na zdravlje, osobito onih osjetljivijih na vrućinu i sparinu, koja neće biti ekstremna, ali će gotovo diljem Hrvatske biti kao nikada ove godine, stoji u prognozi Zorana Vakule na HRT-u

Pretežno sunčano, uglavnom suho te danju vruće. Vjetar slab, poslijepodne mjestimice umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 20 do 22, a najviša dnevna između 31 i 33 °C.

Prevladavat će sunčano i vruće. Poslijepodne je uz dnevni razvoj oblaka moguć lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 21, a najviša dnevna između 30 i 33 °C.

Sunčano i vruće. Ujutro će mjestimice puhati umjerena bura i sjeverni vjetar, a zatim sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 22 do 26 °C. Najviša dnevna između 32 i 36 °C.

Sunčano i vruće. Puhat će umjerena bura i sjeverni vjetar, a poslijepodne sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 22 do 25, a najviša dnevna između 32 i 34 °C.

Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te uglavnom suho. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren sjeveroistočnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna između 29 i 31 °C.

U utorak će biti pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Uz dnevni razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bit će ponajprije u Slavoniji i Baranji. Vjetar većinom slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će nakon umjerene bure i sjeverca poslijepodne zapuhati sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 22, na Jadranu od 22 do 25. Najviša dnevna između 31 i 36 °C.