Tomašević o prometnom kaosu: Zato i idu kamere na tramvaje, pomoći će u kažnjavanju

Osvrnuo se na prometne gužve u Zagrebu. “Raste broj automobila po kućanstvu, to je problem koji je trend koji trebamo preokrenuti”, rekao je Tomašević, dodajući da se stoga i ulaže u javni prijevoz.

“Puno više ćemo kontrolirati u suradnji s policijom žute trake. Zato i idu kamere na tramvaje koje će pomoći u kažnjavanju. Javni prijevoz mora imati priortet u svakom gradu”, naveo je Tomašević.

Komentirao je i navalu na vrtiće. “Najavili smo očekujemo svake godine sve bolju situaciju, ne možemo preko noći riješiti problem od 20 godina.”

Navodi da je u Zagrebu najviše škola koje rade u dvije smjene. “Kad gledamo novoizgrađene, dograđene, potpuno obnovljene škole, mi smo u tri godine napravili 16 škola pri čemu je pola financirano iz gradskog proračuna u potpunosti. Još pet planiramo do kraja mandata tako da će to biti 21 škola, recite mi kad je to bilo u povijesti Zagreba.”

Komentirao je i zove li ga doista predsjednik Zoran Milanović kako je sam izjavio. “Nekad naravno da porazgovaramo, razgovaram sa svim dužnosnicima i ministrima, uvijek ako sam voljan čuti kritiku, savjet, zašto ne, to mi je posao.”