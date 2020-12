Tomašević: Ne vjerujem da nije bilo izvlačenja novca na projektu žičare

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević rekao je u četvrtak da i dalje ne vjeruje kako "nije bilo izvlačenje novca" u projektu zagrebačke žičare jer i dalje nema dokumentaciju koja bi to demantirala.

Kaže da nije dobio građevinski dnevnik kako bi se utvrdilo, što se tiče iskopa građevinske jame na donjoj postaji, je li došlo do radova u skladu s kategorijom tla B ili A ili C "s obzirom da je u troškovniku kategorija tla C, što je nešto manje od milijun kuna, a na kraju je to naraslo na više od 11 milijuna kuna. To znači da je razlika 10 milijuna kuna".

"Međutim, da uzmemo čak i tezu da nije izvlačen novac nego da je došlo do štete Gradu Zagrebu od 80-ak milijuna kuna zato što su ljudi koji su odabrani krivo odradili posao, gradonačelnik ih je sve odabrao. To su sve njegovi ljudi, dugogodišnje firme s kojima on surađuje i nije bilo ni riječi o tome na sjednici od prije mjesec dana, zato što film nije izašao", kaže Tomašević.