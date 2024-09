Tomašević na sjednici Skupštine: Jeste li vi to meni rekli - nabijem vas?

Podjela novca udrugama, gradnja stanova za javni najam u Podbrežju, vibracije nastale prolaženjem tramvaja u Maksimiru i sumnjiva javna nabava bila su neka od pitanja na aktualnom satu sjednice Skupštine Grada Zagreba

Dina Vasić (nestranačka) na samom početku krenula je s nabrajanjem imena udruga i osoba koje su dobile novac od Grada za financiranje programa, a kako je ustvrdila povezane su na neki način s platformom Možemo. 'Multimedijalni institut Zagreb - Teo Celakoski, 62.500 eura; udruga Blank Zagreb - Dario Juričan, 30 tisuća eura; Savez udruga Kluptura Zagreb - Miljenka Buljević i Tomislav Domes, 16 tisuća eura; Kulturtreger – Miljenka Buljević, predsjednica Vijeća gradskih četvrti, 62 tisuće eura; Kontejner biro - Tereza Teklić, Vijeće mjesnog odbora Donja Kustošija, 109 tisuća eura; Hulahop Zagreb – Dana Budisavljević, 155 tisuća eura; Multimedijalna koliba Zagreb – Marina Bauer iz MO-a Antun Bauer, 18.700 eura; umjetnička organizacija Petra Hraščanec, članica Možemo, 15 tisuća eura; K zona – supredsjednik Noa Kraljević i voditeljica administracije Diana Bekavac iz MO-a Kozjak, 29 tisuća eura; Kurziv platforma – Matija Mrakovčić, 19.600 tisuća eura. Ovo su samo neke od uplata udrugama čiji su članovi i članovi platforme Možemo. Kako Zagrepčani profitiraju od toga što se enorman novac dodjeljuje članovima koji su povezani s Možemo', pitala je Vasić. Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, rekao je da vidi da joj je Celakoski omiljena meta. 'Celakoski nije ni član te udruge, a vi govorite da je to njegova udruga. To je kleveta. Ovdje vas štiti imunitet. Implicirate da je to njegova udruga. Uzeli ste par udruga, par posto na natječaju za javne potrebe u kulturi, a dijelilo se osam milijuna eura i 700 udruga je dobilo novac. Izvukli ste par i složili ste tezu. Nisam vas vidio gdje ste bili kad su se dijelili milijuni rođacima za zlatne WC-e', kazao je Tomašević.

Vasić je ustvrdila da je rekao da će biti drugačiji gradonačelnik od prethodnika, ali da to nije, nego je čak i gori. 'Je li moralno davati novac ljudima koji su povezani s vama', zanimalo je Vasić. Tomašević je potom izašao za govornicu, Vasić mu je nešto dobacila, a on ju je upitao: 'Jeste li vi to meni rekli - nabijem vas? To je način vaše komunikacije, a dobili ste odgovor.' Marina Živkovića (Zagreb je naš!) zanimalo je u kojoj je fazi projekt izgradnje stanova za javni najam u Podbrežju. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika, naveo je da je zgrada u Podbrežju jedan od osam strateških projekta ove gradske uprave. 'Danas istječe žalbeni rok na odabir izvođača. Rok izgradnje je 22 mjeseca. Bit će završena polovinom 2026. godine. Riječ je o velikoj zgradi s podzemnim garažama i poslovnim prostorima. Moći će primiti oko 900 naših sugrađana. Grad u vlasništvu ima 6500 stanova, a s ovih tristotinjak približit ćemo se brojci od sedam tisuća', rekao je Korlaet. Davorka Moslavac Forjan (SDP) pitala je što ZET planira napraviti po pitanju vibracija nastalih prolaskom tramvaja u zgradama na potezu Mašićeva – Kvatrić u smjeru zapada. Navela je da se stanari žale i tvrde da je situacija nesnosna, da im sve vibrira i da je to od novih tramvaja. Iz ZET-a su im, navela je, rekli da je to posljedica potresa. Marko Bogdanović, predsjednik Uprave ZET-a, kazao je da mu je poznat taj problem jer je i sam stanovnik kvarta Maksimir. 'Taj dio planiran je za iduću godinu, trenutno radimo na dokumentaciji. Potres je glavni uzrok tome. U ovom trenutku imamo prioritet na Ribnjaku i u Branimirovoj, a taj potez koji spominjete na redu je iduće godine', kazao je Bogdanović.

