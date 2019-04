Tolušić o delimitiranju rodiljnih naknada: To ide vrlo brzo, ove godine

O reformama, i onima provedenima, i onima najavljenima, u RTL-u Danas govorio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Upitan za komentar reformskog plana koji je Vlada danas usvojila, za RTL jer rekao: 'To je dokument koji Hrvatska usvaja svake godine kao i ostale države članice. Ono što u ovom dokumentu je ono što Europska Komija traži od nas. Ovaj program sadrži one stvari koje nam preporučuje EK'.

'Kada govorimo o demografiji, to je ono što nas EK i nije tražila. Ali to je veliki hrvatski problem. Radimo na izgradnji vrtića, uz to ide i delimitiranje rodiljnih naknada. Vrlo brzo možemo očekivati rezultate. Kada? Ove godine', rekao je.