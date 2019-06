Tolušić ima 'masterplan' za izvoz u Kinu: Slažem se da nemamo dovoljno ni za svoje potrebe, ali...

Hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izjavio je u utorak kako je suradnja s Kinom intenzivirana kako bi se rok za izvozne dozvole hrvatskih proizvoda u tu zemlju skratio s pet godina na pola godine ili godinu dana tijekom zajedničkog posjeta Stonu s kineskim kolegom Hanom Changfuom gdje su obišli solanu i sastali se sa školjkarima.

"Hrvatska je upravo u akvakulturi i marikulturi pokazala izniman potencijal i rast posljednjih godina. Možda još to nismo do kraja prepoznali, a možemo to iskoristiti za promidžbu pa i izvoz. Ovo se nekima čine kao male stvari, ali smo željeli pokazati koliko je Hrvatska lijepa i raznolika jer ono što ne vidimo svaki dan može privući turiste", izjavio je Tolušić.

Naglasio je kako se Kina otvara europskom tržištu i želi proizvode iz EU, a tu i Hrvatska može iskoristiti svoje potencijale.