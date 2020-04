Tko to tamo partija: Beroševa prozivka Dalmatinaca? Nepotrebno

Bilo bi zanimljivo čuti koji su to kolege i prijatelji ministru zdravstva Viliju Berošu poslali dojavu o mladima koji se u Zadru, Šibeniku i Splitu 'okupljaju u kafićima sa zatamnjenim staklima i druže se, piju i zabavljaju se'.

Sinoć je, pak, Božinović u Otvorenom komentirajući situaciju u Dalmaciji rekao: 'Poslana je uputa policiji da moraju pojačano kontrolirati lokale i druge objekte gdje se mladi okupljaju. Imamo primjera, ali ne bih kazao da je to masovna pojava'.

Bilo bi zanimljivo čuti objašnjenje jer smo od ministra, ali i cijelog stožera, umjesto uobičajenog pozivanja na struku, znanost i egzaktne podatke po prvi put čuli referencu na 'kolege i prijatelje' - koji, recimo i to, po svemu sudeći svoja saznanja nisu podijelili s policijom jer bi ona valjda imala nešto za reći.

Mogao bi, zajedno s ostatkom stožera, konzultirati policiju čiji podaci govore da je broj kršenja samoizolacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji unutar nacionalnog prosjeka, 150 od nešto preko tisuću, kao recimo i broj zaraženih osoba. Ovdje on iznosi 31.4 na 100 tisuća stanovnika, a u Zagrebu 35,3, dakle sve je 'u pet deka'.

Valjda su to oni isti kafići u kojima ubacuju drogu u piće.

Ovo su kategorije kojima je ministar zdravstva (do jučer) javno baratao. Što dakako ne znači da se već danas ili sutra one ne mogu promijeniti - no i dalje će biti egzaktne umjesto proizvoljne, utemeljene umjesto produkta prakse rekla-kazala.

A ako ćemo o dojmu - pa, iz grada i regije u kojoj je baš sve zatvoreno, gdje se nalaze vjerojatno jedini javni prostori u državi (Marjan i Trstenik) u kojima je potpuno zabranjen pristup i gdje policija neobično revno s ulica uklanja i hapsi čak i pješake, reći ćemo da je ministrov istup…

…nećemo se razbacivati pridjevima. Zadržat ćemo se na riječi 'nepotrebno'.