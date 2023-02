Tko su deinfluenceri? Rade isto što i influenceri, ali uz njih možete proći jeftinije

Čak i nešto stariji pripadnici društva, oni koji nisu toliko vješti s novim tehnologijama, otprilike razumiju koncept influencera. Kupuj, isprobaj, baci, kupuj opet… često je njihova mantra koja se uz malo Pavlovljeva refleksa savršeno uklapa u potrošačko društvo. No izgleda da se online zajednica zasitila toga pa se pojavio novi trend kao odgovor na to, i to u obliku deinfluencera. Sve više kreatora sadržaja na internetu odbacuje tradicionalnu kulturu utjecaja i savjetuje pratiteljima da ne kupuju skupe proizvode

Izgleda da novi trend lagano preuzima primat na društvenim mrežama. U posljednje vrijeme sve je više kreatora sadržaja koji savjetuju pratitelje o tome koji proizvodi nisu vrijedni pompe i koje treba zaobići. Kreatorica sadržaja Beets, ili @bbybeets, objavila je na TikToku video u kojem navodi proizvode za koje ju nitko ni pod kakvim utjecajem ne može natjerati da ih kupi jer su jednostavno preskupi. Kao primjere daje papuče Ugg Tasman, koje u Britaniji koštaju oko 550 funti, i slušalice Apple AirPods May po cijeni od 550 funti. Većina ljudi nema novca za ovakve proizvode, ali osjećaju pritisak kupiti ih da bi ostali u trendu, piše The Guardian.

'Zapravo volim brendove koje sam pokazala u videu, no više je riječ o tome da podsjetim publiku da to nisu standardne stvari koje treba imati svaki čovjek, nego luksuz', istaknula je. Na TikToku hashtag deinfluencing ima više od 159,6 milijuna pregleda. Popularnost tog trenda pokazuje kako je ljudima lagano dozlogrdilo da im se govori da stalno moraju nešto kupovati.

'Dosegli smo točku kritične mase kad je riječ o konzumerizmu. Ljudima je dosta toga da idu na društvene mreže i da im se opetovano govori da trebaju kupiti ovo ili ono, pogotovo s obzirom na to koliko su porasli troškovi života', istaknuo je Jago Sherman, voditelj strategije marketinške agencije Goat. Ljudi su zbog gospodarske klime oprezniji s novcem, pa ih prirodno privlače oni koji ih odvraćaju od kupnje izrazito skupih stvari. Ipak, kako Sherman smatra, ovaj trend ne vodi zapravo nikamo. 'To je za mene ništa drugo nego iskrena recenzija, nikako kraj influencinga, jer je i deinfluencing u svojoj biti influencing', ističe. Na TikToku korisnici s malim brojem pratitelja mogu lako postati viralni, a što je sadržaj videa kontroverziji, generira veći angažman korisnika. Međutim ne očekuje se da će veliki influenceri odmah pasti pod utjecaj deinfluencinga. Ovaj trend još uvijek je rezerviran za one s manjim brojem pratitelja jer oni zapravo nemaju puno toga izgubiti.