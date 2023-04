Tko je Petteri Orpo, čovjek koji je srušio planetarno popularnu Sannu Marin

Orpo (53) je karijeru uglavnom gradio u sjeni političara snažnijih osobnosti, od bivšeg premijera Alexandera Stubba do svog vrlo popularnog kolege iz Nacionalne koalicije, predsjednika Saulija Niinistöa , a u tom kontekstu tek ne treba spominjati premijerku u odlasku Marin, piše Politico.eu . Ipak, Orpo je postojano napredovao u važnim, ali sporednim ministarskim ulogama do čelnika glavne oporbene stranke.

Koalicijski pregovori ponudit će Orpu priliku da u igri s visokim ulozima pokaže da može voditi politiku na najvišoj razini. Ako uspije sklopiti dogovor koji će zadovoljiti i konzervativno i liberalno krilo svoje stranke, to bi za početak bio solidan rezultat, smatraju promatrači.

Teivainen vjeruje da će Orpo biti pod pritiskom da prvo pokuša postići dogovor s protuimigrantskom i euroskeptičnom Finskom strankom, umjesto da se odmah okrene socijaldemokratima.

'Ako na kraju i formira vladu sa socijaldemokratima, pomoći će mu to ako može pokazati da se jako trudio oformiti desničarsku koaliciju', rekao je Teivainen.

Orpo je rođen 1969. u ruralnoj jugozapadnoj Finskoj i ima sveučilišnu diplomu iz političkih znanosti. Prvi put je postao član parlamenta 2007. godine, a šef Nacionalne koalicije 2016., nakon što je izazvao svog prethodnika Alexandera Stubba, bivšeg premijera. Šefu je zamjerio to što je dopustio pad podrške birača. Orpo je tada poručio da bi mogao ponovno ujediniti stranku i vratiti je na vlast.

'Možemo biti najveća stranka u zemlji, možemo puno bolje', rekao je pristašama nakon što je 2016. izabran za čelnika Nacionalne koalicije.

Umjerenih je stavova i vješt pregovarač, navodi Reuters. U karijeri je obnašao dužnost ministra poljoprivrede i šumarstva od 2014. do 2015., ministra unutarnjih poslova od 2015. do 2016. i ministra financija od 2016. do 2019. godine.

Dobio je pohvale većine finskog političkog spektra za postupanje kao ministar unutarnjih poslova s migracijskom krizom u Europi 2015., kada je ta skandinavska zemlja u kratkom roku zabilježila deseterostruk porast dolaska izbjeglica i migranata.