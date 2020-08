Tko će školarcima platiti maske? Za obitelj s dvoje učenika trošak maski penje se do 1.300 kuna na mjesec

Po svemu sudeći, djeca se za tri tjedna vraćaju u vrtiće, škole i na fakultete, ali ne zna se pod kojim epidemiološkim uvjetima a nije jasno ni tko će snositi trošak plaćanja zaštitnih maski, piše u ponedjeljak Večernji list

U radnoj skupini za razradu i predlaganje mjera za početak pedagoške, školske i akademske godine od 23 člana samo je dvoje liječnika, specijalistica školske medicine Ivana Pavić Šimetin i epidemiolog Bernard Kaić.

U Hrvatskoj je 10 do 15% djece do 18 godina s kroničnim bolestima, a kako imamo 700 tisuća djece do 18 godina, to znači da imamo 70 do 100 tisuća djece s kroničnim bolestima, a u radnoj skupini koja odlučuje o povratku djece u vrtiće i škole, pored Kaića i Pavić Šimetin, nema nijednog pedijatra koji zbog uže specijalizacije zna koja su djeca rizičnija za zarazu i teži oblik COVID infekcije i kako ih zaštititi.

Ustavnopravni stručnjak Mato Palić na pitanje može li država prebacivati teret za financiranje skupih maski na roditelje i radnike, jer u bitnom nema razlike između preporuke pedijatra specijalista djetetu za određeni lijek i HZJZ-a za medicinsku masku u školi, kaže: "To bi doista mogao biti prekomjeran teret za roditelje jer, ako država ne može reći u doba pandemije da se maske ne nose, a ne može, osobito zbog rizičnih skupina, nema drugog načina nego ili intervenirati u cijenu maski, fiksirati je na nižu ili subvencionirati ih i osloboditi plaćanja PDV-a. Kod ograničavanja prava, što je i obveza da se maske nose, mora se voditi računa da to ne bude prekomjeran teret za građane i da se ide na ublažavanje toga ograničavanja, odnosno subvencioniranje osobito za rizične skupine", piše u ponedjeljak Večernji list.