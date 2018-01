Tisuće ljudi ispratile Predraga Lucića uz 'Always look on the bright side of life'

Tisuće ljudi ispratile su na splitskom groblju Lovrinac jednog od osnivača Feral Tribunea Predraga Lucića

Na posljedne počivalište Lucić je ispraćen uz glazbu The Doorsa, Arsena Dedića, Jacquesa Brela, temom iz Montya Pythona (Always Look On The Bright Side...), a kovčeg s njegovim tijelom u grob je položen uz intonaciju 'Dance Me To The End Of Love' Leonarda Cohena.

Riječima se od njega oprostio jedan od najbližih prijatelja, Boris Dežulović.

'Nazvali bismo te najbolji prijateljem, ali ti nisi samo više od toga, ti si naprosto nešto drugo. Nazvali bismo te rođenim bratom, ali ti nisi samo više od toga, ti si jednostavno nešto drugo. Nazvali bismo te još kojekako drugačije, ali nije za ovu priliku nazivati te bilo kako. Ti si nešto neizrecivo. U jeziku u kojem živimo nema riječi ni imenice za našega tebe, a siromašan je jezik koji za tebe nema riječi. Tom si jeziku, eto, jedna riječ previše, svaki put za njega prevelik, vazda preko njegove sitne mjere. Prevelik, prejak, preglasan, predobar, predrag. Previše velik za jezik kojim ćeš pisati, previše jak za gomilu nasuprot koje ćeš stati, previše glasan za tišinu koja će te slušati, previše dobar za vrijeme u kojem ćemo se naći, previše drag za ljubav kojom ćemo te voljeti.'.... S tobom je teško, bez tebe preteško. Mjesecima si nas pripremao na ovo, ali ipak nije lako', kazao je kroz suze Boris Dežulović.

Po Lucićevoj osobnoj želji, piše Novi list, od njega se oprostio i umirovljeni splitski svećenik Josip Lucić, njegov stric. Lucić je rekao kako je njegov nećak sve ideologije demontirao humorom, te da je baš kao i Isus Krist volio i ujedinjavao sve ljude, kulture i civilizacije.

Glumac Rade Šerbedžija je pročitao dvije Lucićeve pjesme iz njegove zbirke 'Mjesec iznad Splita'.