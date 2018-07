Težak preko 200 milijuna kuna: Konačno se otvara most Čiovo

Most kopno-otok Čiovo dug je 547 metara i vrijednost mu premašuje 207 milijuna kuna. Ušao je među projekte europskog financiranja, pri čemu se 176,7 milijuna kuna ili 85 posto financira iz EU-ovih fondova

Nakon više od tri godine gradnje, danas se u promet pušta čiovski most, a tim povodom najavljena je i velika fešta.

'Most Čiovo je gotov i sada su u tijeku aktivnosti tehničkog pregleda, a to ide jako dobro te se uporabna dozvola očekuje sutra ili prekosutra, a nakon toga ćemo otvoriti most', rekao je ministar Butković nedavno u Splitu sudjelujući na okruglom stolu 'Ljetni prometni izazovi u turističkim gradovima'.

Dodao je kako se još jedanput ispričava svima koji su čekali završetak gradnje tog mosta zbog teškoća s ranijim izvođačem radova.