Teslin Cybertruck uznemirio prometne stručnjake: To vozilo je opasno

Reuters je razgovarao sa šest profesora sigurnosti u prometu i dužnosnika nakon što su gledali videosnimke testova sudara koje je kompanija Tesla provela na svom prvom novom vozilu u gotovo četiri godine, prikazanih prošlog tjedna.

Stručnjaci koji su razgovarali s Reutersom rekli su da su im potrebni podaci s testova sudara kako bi došli do čvrstih zaključaka o sigurnosti. 'Veliki je problem to ako je vozilo napravljeno od krutog nehrđajućeg čelika, a onda ljudi udare glavom o njega', rekao je Adrian Lund, bivši predsjednik američkog Instituta za sigurnost na cestama (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS), čiji su testovi sudara vozila industrijski standard.