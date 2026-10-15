Teška nesreća u tunelu ispod La Manchea: Sudarili se vlak i bus

Prema izvješćima francuskih medija, minibus je prevozio 19 osoba, uključujući vozača. Pet osoba zadobilo je teške ozljede.

Na mjesto nesreće upućeni su hitna pomoć, vatrogasci i policija, a angažiran je i helikopter, piše Sky News.

Prema dostupnim informacijama, teretni vlak stajao je u blizini ulaza u tunel, dok je minibus prevozio vozače kamiona koji su prolazili kroz tunel ispod La Manchea.

Vlasti zasad nisu objavile pojedinosti o okolnostima sudara. Za 22.15 sati po lokalnom vremenu najavljeno je obraćanje predstavnika podprefekture Calaisa.