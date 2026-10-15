Teška nesreća u tunelu ispod La Manchea: Sudarili se vlak i bus

Devetnaest osoba ozlijeđeno je u sudaru minibusa i teretnog vlaka na francuskoj strani tunela ispod La Manchea. Francuske vlasti potvrdile su nesreću u četvrtak navečer, navodeći da nitko od ozlijeđenih nije životno ugrožen
Prema izvješćima francuskih medija, minibus je prevozio 19 osoba, uključujući vozača. Pet osoba zadobilo je teške ozljede.
Na mjesto nesreće upućeni su hitna pomoć, vatrogasci i policija, a angažiran je i helikopter, piše Sky News.
Prema dostupnim informacijama, teretni vlak stajao je u blizini ulaza u tunel, dok je minibus prevozio vozače kamiona koji su prolazili kroz tunel ispod La Manchea.
Vlasti zasad nisu objavile pojedinosti o okolnostima sudara. Za 22.15 sati po lokalnom vremenu najavljeno je obraćanje predstavnika podprefekture Calaisa.