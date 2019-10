Temperatura zraka je, kaže Vakula, visoka kao rijetko kada u ovom dijelu listopada, a stižu i novi rekordi

I u novome se tjednu nastavlja većinom suho, sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, još uglavnom u ponedjeljak ponegdje i relativno vjetrovito, uz umjeren, gdjekad i jak jugozapadnjak, na Jadranu i jugo.

Na postaji DHMZ-a u zagrebačkome Maksimiru, primjerice, gdje se mjeri od 1949. godine, viša je bila samo 2014., a na splitskome Marjanu još i 2018. godine, pri čemu razdoblje iznadprosječno visoke najviše dnevne temperature zraka traje 11 dana, od 10. listopada. I u novome tjednu, od 21. do 27. listopada - srednja najviša temperatura zraka bit će kao malo kada. Ponegdje vjerojatno i rekordno visoka, uz poneki novi rekord i na pojedini nadnevak, posebice do četvrtka.

Tjedan u kojem završava listopad i počinje studeni sigurno će biti hladniji - što je, uostalom, i uobičajeno - ali još nije dovoljno pouzdano hoće li se temperatura zraka sniziti ispod prosječne, pa bi se povećala i vjerojatnost mraza pri tlu, koji bi mogao naštetiti cvijeću. Uoči blagdana Svih svetih to ne bi bilo prvi put. Dapače. Premda mnogima ne željeno, to bi bilo puno "normalnije" od ovog vremena koje ćemo imati u novom radnom tjednu.

Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane za HRTje pripremio Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano, uz mjestimice slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Temperatura će zraka danju porasti do oko 25 °C. A jutarnja će biti oko 10 °C, iako uz Savu, gdje opet može biti magle, treba računati na niže vrijednosti nego drugdje. Topao će i uglavnom sunčan ponedjeljak biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će još tijekom dana biti jugozapadnog vjetra, u Hrvatskom zagorju i Međimurju moguće na udare i jakog. Temperatura ujutro od 9 do 14 °C, a danju između 23 i 26 °C. U Lici i na većem dijelu sjevernog Jadrana također većinom sunčano.