Talijanski parlament počeo proces izbora predsjednika Republike, favorit je premijer Mario Draghi

Talijanski parlament počeo je u ponedjeljak proces izbora novog šefa države, a među više istaknutih kandidata favorit je sadašnji premijer Mario Draghi, no ne očekuje se pobjeda u prvom krugu, prenose agencije

Ne očekuje se da će ponedjeljak donijeti pobjednika jer su vodeće stranke objavile da će njihovi zastupnici u kutiju baciti prazne listiće.

I ranije se smatralo nemogućim da će nasljednik biti izabran prvog dana glasanja.

Za izbor su potrebne dvije trećine glasova 1009 elektora - no stranke lijevog centra te desnog centra nisu se suglasile o imenu zajedničkog kandidata.

Tek nakon četvrtog kruga glasanja, a on se treba održati u četvrtak, za pobjedu će biti dovoljna apsolutna većina.

Nakon odluke bivšeg premijera Silvija Berlusconija da se povuče iz utrke ojačali su pregovori stranačkih lidera za pronalaskom kandidata.

Nešto iza 15 sati prvi elektori bili su pozvani da ubace listiće u Zastupničkom domu u Rimu. Osim njih predsjednika Republike biraju i zastupnici u gornjem domu, Senatu, ali i zastupnici pokrajinskih vijeća iz 20 talijanskih regija.

Samo glasanje trajat će dugo i u ponedjeljak zbog mjera u pandemiji covida19 i strogih propisa o sigurnosti.

Elektori zaraženi koronavirusom mogu glasati u posebnim šatorima postavljenima ispred zgrade parlamenta.

Prema talijanskoj tradiciji nema službenih kandidata u utrci, no premijer Draghi odavna se smatra favoritom. Na čelu vlade nacionalnog jedinstva, Draghi je jasno dao do znanja da bi volio preuzeti tu dužnost, no među nekim strankama postoji nevoljkost da ga podrže iz straha da bi njegov odlazak mogao izazvati politička previranja i prijevremene izbore.

S obzirom na to da ne može obnašati dvije dužnosti, premijersku i predsjedničku, pregovara se i o tome kako očuvati njegovu vladu u kojoj su zastupljene sve velike parlamentarne stranke.

Među onima koji se smatraju mogućim kandidatima su bivši predsjednik donjeg doma parlamenta Pier Ferdinando Casini, bivši premijer Giuliano Amato i predsjednica Senata Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Mattarella je odbacio prihvaćanje još jednog mandata, ali neki političari su predložili da ga se zamoli da nastavi, dok bi Draghi ostao premijer do sljedećih talijanskih izbora početkom 2023.