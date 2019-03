Svjedočanstvo Hrvata koji su pobjegli iz Venezuele: Zemlja se raspada. Ljudi umiru od gladi, a gradovima vladaju bande

Ljudi umiru od gladi, nema struje i vode, lijekovi su dragocjeniji od zlata, a ulicama zatrpanim gomilama smeća vladaju bande pljačkaša… Tako danas prema riječima Hrvata iz Venezuele izgleda zemlja od 30 milijuna ljudi koja se urušava u vrtlogu političke, ekonomske i socijalne krize. Za tportal stanje u toj južnoameričkoj zemlji opisala su tri člana obitelji Legčević koja živi u njoj od sredine 40-ih godina prošlog stoljeća

Eskalacija je to krize koja trese Venezuelu već nekoliko godina, a krešendo doživljava posljednjih mjeseci, otkako se dotad neprikosnovenom vladaru Nicolasu Maduru usprotivio predsjednik parlamenta Juan Guaido .

'Jedino što je narodu preostalo je da bježi. Iz zemlje se svaki dan iseljava oko 5000 ljudi. Prema nekim podacima, do kraja ove godine Venezuelu će napustiti gotovo pet milijuna ljudi. Situacija je svakim danom sve gora. Niti jedna državna institucija ne funkcionira. Očajni ljudi pljačkaju sve. Trgovine, šoping centre, pekarnice… Odnose sve što se može odnijeti', priča nam 56-godišnji Ivan Legčević, dok nam njegov 28-godišnji nećak Tomislav i 40-godišnji bratić Stipe na mobitelu pokazuju snimku jednog od većih trgovačkih centara poharanih pljačkom.

Većina Legčevića stanuje u Maracaibou , drugom po veličini gradu u zemlji s 2,5 milijuna stanovnika. Sve do izbijanja krize jako dobro su živjeli od peradarskog biznisa. Nekad su imali tri farme i 60-ak radnika, a danas imaju jednu farmu na kojoj radi oko 20 ljudi.

'U Maracaibou su ostali moji roditelji. Oni još ne razmišljaju o odlasku, ali nadam se kako će se ipak odlučiti doći u Hrvatsku. Situacija u zemlji je svakim danom sve gora. Strah me za njih. Nema vode, nema struje, lijekova... Tamo nema normalnog života. Više nemam prijatelja u Venezueli. Svi su otišli. Zadnji dani bili su mi osobito teški. Svaki dan bile su višesatne redukcije struje i vode. Poludiš... Morao sam otići jer to nije život', govori Tomislav. On trenutno u Zagrebu studira hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu jer, kako kaže, želi što bolje naučiti jezik svojih predaka.

Stipi su u Venezueli ostali također roditelji, dvije sestre i brat.

'Supruga i ja odlučili smo napustiti zemlju zbog sigurnosti. Morali smo zbog troje djece i njihove budućnosti. Inače, u Venezueli je uvijek sigurnost bila problem. Za vas u Hrvatskoj to je nezamislivo. Moj je otac bio otet. Na mene su pucali. Ukradeno nam je barem 20 vozila. Govorim o vremenima prije krize. Sad je sve to eskaliralo. Vladaju korupcija i kriminal', ističe Stipe, a u Zagrebu radi kao taksist. Zadovoljan je poslom iako je to, kaže, daleko od plaće i života koji je imao u Venezueli. Ali tješi se time da je svaki početak težak.