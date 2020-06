Švicarske vlasti otvaraju bordele u kojima zbog koronavirusa vrijede nova pravila, evo i koja

Švicarske vlasti donijele su odluku prema kojoj se u toj zemlji od 6. lipnja otvaraju bordeli, ali uz poštivanje čitavog niza epidemioloških mjera propisanih za ulazak posjetitelja javnih kuća

Prema pisanju britanskih medija , propisane mjere koje moraju poštivati korisnici usluga bordela uključuju držanje lica tijekom seksa na udaljenosti od dužine jedne podlaktice, dok će za analni seks biti potrebno nošenje rukavica. Seks u troje je u potpunosti zabranjen, ističu mediji. Anonimnost klijenata javnih kuća zbog pandemije koronavirusa više nije zajamčena jer će oni morati vlastima dati svoje osobne podatke kako bi one mogle kontrolirati sve ostvarene kontakte. Švicarske vlasti ističu da će se ti podaci čuvati najviše mjesec dana.

'Tijekom seksa trebaju se koristiti poze prilikom kojih je niska razina prijenosa kapljica. Usluge s bliskim kontaktom lica su zabranjene jer se mora držati razmak između dvoje ljudi od najmanje jedne podlaktice. Usluge koje uključuju dvoje ili više klijenata neće biti u ponudi', stoji u preporukama posjetiteljima bordela. Dodaje se da je nošenje maski preporučeno za sve usluge, dok će analni seks biti moguć samo u slučaju nošenja zaštitnih rukavica. Prema novim pravilima, prostorije koje koriste prostitutke trebaju se provjetravati najmanje 15 minuta između dva klijenta, dok se posteljina treba prati na 60 stupnjeva nakon svakog klijenta. Uz to, preporučeno je tuširanje za davatelje i korisnike usluga.

Pravila se odnose i na automobile pa se navodi da će se pored osobnih podataka korisnika usluga zabilježiti registracijske oznake kako bi se osiguralo to da se zaraženi klijent može kasnije pronaći. Ranije predloženi zidovi od pleksiglasa između klijenata i pružatelja usluga švicarska vlada je odbila, navodeći kako je to moguće izvesti. Britanski mediji ističu da će se bordeli otvoriti 6. lipnja, sa zoološkim vrtovima, kampovima, bazenima i sportskim terenima, a bit će dozvoljena okupljanja do 300 ljudi. Granice s Njemačkom, Francuskom, Austrijom i Lihtenštajnom otvorit će se 15. lipnja, a prema podacima švicarskih vlasti, u toj zemlji dosad je zabilježeno 30.796 slučajeva oboljelih od koronavirusa i čak 1665 preminulih. Prostitucija je legalna u Švicarskoj od 1942. godine, a prema procjenama Ujedinjenih naroda, u toj državi je aktivno čak 20.000 prostitutki.