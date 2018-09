Svi studenti iz Splitske županije dobili besplatan prijevoz vlakom

Svi redovni studenti s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije od 1. listopada imat će besplatan prijevoz vlakom do mjesta svog studiranja, u Splitu ili bilo gdje na području Hrvatske, objavljeno je prilikom potpisivanja ugovora između Županije i tvrtke HŽ - Putnički prijevoz (HŽPP)

Dvije strane snosit će troškove ove mjere u jednakim iznosima, po pedeset posto, a ona će se odnositi na neograničeni broj putovanja između mjesta prebivališta i mjesta studiranja u periodu od 1. listopada do 15. srpnja. Studentima će biti dovoljno priložiti presliku osobne iskaznice i potvrdu o statusu redovnog studenta, nakon čega će dobiti HŽ-ovu pametnu karticu. Njena izrada stoji 50 kuna, no rok trajanja joj je punih pet godina.

'Naša tvrtka već ima slične ugovore s četiri kontinentalne županije, no oni se odnose samo na dio stanovništva i točno određene pruge. Splitsko-dalmatinska županija prva je koja svojim studentima omogućava besplatan prijevoz do bilo kojeg mjesta studiranja, dakle do Zagreba, Rijeke, Osijeka i bilo kojeg drugog grada', kazao je predsjednik Uprave HŽPP-a Željko Ukić.

Prema njegovim riječima, ovaj korak je poticaj 'revitalizaciji željeznice i mobilnosti stanovništva', pa se nada da će inspirirati i ostale hrvatske županije.