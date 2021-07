Sveučilište u Zagrebu: Upisna kvota povećana za 362 mjesta

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za upis studenata u prvu godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022., a u odnosu na prošlu godinu upisna kvota povećana za 362 upisna mjesta

To su sveučilišni diplomski studiji Computing, Electrical Engineering and Information Technology i Information and Communication Technology na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, te diplomski studij Vodstvo/Leadership na Ekonomskom fakultetu.

Također, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Zadru pokrenuo je novi zajednički diplomski studij Mediteranska poljoprivreda.

Detaljne informacije o uvjetima upisima, rokovima prijave te eventualnim dodatnim specifičnim kriterijima procjene posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje će provoditi sastavnice dostupne su u cjelovitom tekstu Natječaja, objavljenom na mrežnim stranicama Sveučilišta.