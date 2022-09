Ovaj čovjek drži ključeve nove švedske vlade. Je li Akesson ekstremni desničar? 'Brinu se za svoje birače, a ne za Kinu ili briselske birokrate'

Švedska je skrenula snažno udesno nakon izbora održanih prošli tjedan, a Švedski demokrati, stranka koja temelji politiku na snažnoj protuimigrantskoj retorici i s kojom su do ovih izbora svi izbjegavali suradnju na parlamentarnoj razini (premda ne i na lokalnoj), mogli bi ući u buduću vladu. Mnogi analitičari smatraju Švedske demokrate ekstremnom desnicom, s čime se ne slaže izv. prof. dr.sc. Boris Havel, politolog s Fakulteta političkih znanosti

Havel kaže da Švedski demokrati nisu tipična stranka protiv establišmenta, kakve su se pojavljivale u Europi, poput primjerice Alternative za Njemačku. Švedski demokrati nisu na ovim izborima poglavito osvojili protestne glasove desničarske mladeži ili 'stareži', nego su preoteli birače drugih tradicionalnih stranaka. Kaže da su uspjeli doći do glasova radnika koji tradicionalno glasaju za socijaldemokrate - najveću stranku i na ovim izborima, a koja je u posljednjih 100 godina vladala Švedskom gotovo u kontinuitetu - uspjeli su uzeti glasove umjerenima, stranci konzervativnog centra koja se oprezno može usporediti s našim HDZ-om i koja tradicionalno privlači glasove poduzetnika i imućnijih, a uspjeli su uzeti velik broj glasova Stranke centra, one koja tradicionalno pronalazi svoje biračko tijelo među poljoprivrednicima i stanovništvom na selu.

'Švedski demokrati uspjeli su doprijeti do skoro svih pora društva porukama koje su zanimljive širokoj lepezi švedskih birača jer su otvoreno, ali istodobno izbalansirano adresirali većinu gorućih pitanja i problema današnje Švedske, od loše integracije dijela useljenika do urušavanja dijelova švedskog gospodarstva u ime sprječavanja globalnog zatopljenja', naglasio je stručnjak. No kako je došlo do toga da ostvare tako dobar rezultat, je li to plod populizma, samo na protuimigrantskom sentimentu, ili ima tu još nečega? Naš sugovornik objašnjava da na izborima stranke često posežu za populizmom, pa ga je bilo i u predizbornoj kampanji Švedskih demokrata. Međutim Švedsku potresaju golemi i ozbiljni skandali vezani uz dolazak velikog broja ljudi koji nemaju pravo na useljenje.

'Ljudi dolaze u Švedsku i traže azil, što nije u skladu s europskim zakonima. Azil se traži, prema zakonima Europske unije, u prvoj sigurnoj zemlji u koju izbjeglica dođe. Dakle, ako je netko došao primjerice u Grčku, u njoj traži azil. Ali ako je iz Grčke otišao u Švedsku, mora se vratiti u Grčku. Zašto ljudi idu u Švedsku? Zbog izdašnih socijalnih davanja. Ono što je švedska vlada bila dužna napraviti je ispitati koja je bila prva zemlja u koju su ušli i vratiti ih tamo da se ispita njihov zahtjev za azil', navodi Havel. Još gora stvar je to da je posljednjih nekoliko godina došlo do prave eksplozije letalnog nasilja u Švedskoj.