Supruga: Navaljni izgubio na kilaži i teško govori

Kritičar Kremlja Aleksej Navaljni, trenutno u štrajku glađu, sve teže govori i značajno je izgubio na kilaži, objavila je njegova supruga u utorak na društvenim mrežama, nakon što ga je posjetila u zatvoru

„I dalje je veseo i optimističan. No govori s poteškoćama i ponekad poklopi telefon i nasloni se na stol da bi se odmorio. Izgubio je jako puno kila, sada ih ima oko 76 na 190 centimetara visine".

To znači da je Navaljnijeva kilaža pala za 16 kila otkad je prošli mjesec stigao u zatvor u gradu smještenom oko 100 kilometara istočno od Moskve.

„I dalje ne dopuštaju liječniku da ga pregleda“, dodala je njegova supruga.

Zapadne države tvrde da je Navaljni nepravedno pritvoren i da treba biti na slobodi. U Rusiju se vratio u siječnju nakon što se u Njemačkoj oporavljao od trovanja nervnim agentom.

U veljači je pritvoren na dvije i pol godine zbog kršenja uvjetne kazne, što je on proglasio politički motiviranim. Rusija pak tvrdi da još uvijek čeka dokaze da je on otrovan na njenom teritoriju.

Zatvorska uprava tvrdi kako mu je ponudila liječenje, no da je on to odbio, prenosi Reuters. Navaljni je ranije ovaj mjesec prebačen u zatvorsku kliniku zbog visoke temperature i kašlja.

Ruska zatvorska služba u utorak je objavila da je odbor liječnika procijenio da je njegovo zdravlje bilo zadovoljavajuće, pa je 9. travnja vraćen iz klinike u glavni dio zatvora.