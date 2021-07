Šuker o snimci na kojoj Mamić traži njegovu smjenu: 'Ne želim se spuštati na taj nivo. Izlazim čista obraza, to je najvažnije'

Davor Šuker za Dnevnik Nove TV govori o snimci na kojoj Zdravko Mamić traži njegovu smjenu te progovara o rezultatima koje je ostvario u nogometnoj vladi…

"Komentirat ću malo na drugu stranu, osvojio sam sve igre u velikim klubovima, kao predsjednik osvojio drugo mjesto, vodio savez prema samom vrhu svjetskog nogometa, mogu reći samo ponosno. Ekonomski, stručno, Savez je dobro organiziran, vođen, vidite po mom licu da jedva čekam da završi Skupština da sve to prođe onako kako treba proći, civilizacijski, da mogu ići na godišnji i da se završi jedna desetogodišnja karijera jednog administrativca. Mogu biti ponosan jer imam puno iskustva, a na ove stvari - mislim da će toga još puno puno izlaziti, jer znate da sam osobno 'gospodinu' pomogao kod javnog bilježnika sa uplatama. To ima i dokumentirano, plaćam dug Republici Hrvatskoj 35 tisuća eura svaki mjesec. Njegov odnos prema dugu sam govori o njemu, ponavljam, jedva čekam petak i da budem slobodan, osmijeh vam govori. Da vratim i auto, da izađem iz ureda i da odem na more, Kornate i Žakanj. Sigurno ima dosta ponuda. Mogu pomoći HNS-u i nogometu u cjelini, a to je kroz moje članstvo u Izvršnom odboru Uefe, tu sam još dvije godine. I što mogu reći - vidimo se na stadionu Lužnjikiju protiv Rusije 1. rujna“, kazao je Šuker za Dnevnik Nove TV.

Je li vas razočaralo kad ste čuli da vaši suradnici komuniciraju s Mamićem? „Ne bih, ne želim se spuštati na taj nivo. Ponavljam, dosta će prljavog rublja izlaziti, to je nogomet. Mogu reći da u jednom trenutku kao predsjednik nisam imao svoje igrače, nisam postavljao trenerima uvjete i na to sam ponosan. Možda baš zbog toga i nekom smetam, ali ono što želim reći je da - možda netko tko ima ulogu u Savezu ili je član Izvršnog odbora, ima svoj klub sigurno ima nekih svojih interesa, normalno. To je oko drugog mjeseca počelo, to se događa jako dugo, ali ono s čim sam završio i nisam htio doći na izvršni odbor kad sam vidio u novinama da će Bruno Marić biti taj, za mene je moja administrativna uloga završena. Gledat ću samo one pozitivne stvari, ponosne od igrača i izbornika, a ono što mi je najvažnije da su igrači uvijek imali i oni su ti koji su promotori, koji donose - i u moje vrijeme, dajte mi više vremena pa ćemo u devetom mjesecu.“

Imate li poruku za nasljednika?

„Čekajte Skupštinu, na Skupštini ću reći što mislim, gospodin Kustić, sam sam ga ja predložio iz ličke županije u IO, jedan slijed događaja. I želim mu svu sreću ovog svijeta, ali šta sam ja drugo nego navijač hrvatske reprezentacije i vidimo se na stadionu, idemo pobijediti Rusiju. Ne zamjeram nikome, mislim da sam svoj čovjek i ono što je najvažnije - da kroz Uefu i Fifu mogu pomoći dosta, a ovo neka se ljudi nađu. Mislim da u nogometnom krugu ljudi znaju što se događa. Ponavljam, čista obraza izlazim i to je najvažnije", zaključio je Šuker.