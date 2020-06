Sudac odbacio zahtjev Trumpove administracije da se spriječi objava Boltonove knjige

Američki sudac u subotu je odbacio zahtjev Trumpove administracije da se spriječi objava knjige njegova bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona, koji tvrdi da je američki predsjednik tražio od Kine da mu pomogne u ponovnoj pobjedi na izborima

"Premda jednostrano Boltonovo ponašanje potiče zabrinutost kada je riječ o nacionalnoj sigurnosti, vlada nije utvrdila da je zabrana objave knjige prikladan potez", stoji u presudi američkog okružnog suca Roycea Lambertha.

Administracija je zatražila privremenu zabranu izdavanja i objavljivanja knjige pod nazivom "The Room Where It Happened: A White House Memoir", uz objašnjenje da sadrži tajne podatke i predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti.