Stručnjakinja otkrila koliko će nam od 1. siječnja rasti plaće

Mostarčić je gostovala je u Newsnightu N1 televizije i rekla kako će povećanje plaća varirati od grada do grada te da većina gradova još nisu objavili stope poreza koje će vrijediti od 1. siječnja 2024.

“Ako je plaća 1300 eura i više u gradu Zagrebu će rasti za 6,87 eura, u Splitu 6,69, a u Rijeci ili Osijeku 6,58 eura.”

“Trenutno upoznajemo sustav u kojemu imamo nižu stopu poreza – 20 posto plus prirez. U gradu Zagrebu je prirez bio 18, kad to dvoje zbrojimo dobijemo 23,6 posto – upravo je to stopa novog poreza koja će biti kao takva prihvaćena i objavljena u Narodnim novinama. Očekuje se da će drugi gradovi napraviti isto. Recimo, u Splitu koji ima prirez 15 posto, u zbroju je to 23 posto, pa se očekuje da će to biti i nova stopa”, objašnjava Mostarčić.

Mostarčić je rekla kako još 556 jedinica lokalnih samouprava treba objaviti nove stope poreza i da se to očekuje u sljedećih nekoliko dana.